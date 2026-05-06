Uffholtz

Balade aquarelle avec l’artiste Hélène landwerlin

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Embarquez pour une balade artistique ! À la manière d’un carnet de voyage, laissez-vous guider par la palette de vos émotions. Pas besoin de savoir dessiner ici, on oublie la peur de la page blanche pour se faire plaisir.

Embarquez pour une balade artistique ! À la manière d’un carnet de voyage, laissez-vous guider par la palette de vos émotions. Pas besoin de savoir dessiner ici, on oublie la peur de la page blanche pour se faire plaisir, expérimenter et profiter du moment. Une manière plus intime de ressentir et de se souvenir d’un lieu ! .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

Embark on an artistic journey! Like a travel journal, let the palette of your emotions guide you. You don’t need to know how to draw: here, you can forget the fear of the blank page and enjoy yourself.

L’événement Balade aquarelle avec l’artiste Hélène landwerlin Uffholtz a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay