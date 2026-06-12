Uffholtz

Spectacle concert le Chienchien des Babaskerville + Pouti Reinhardt quartet

rue de l’Espérance Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Entre enquête, humour et frissons, suivez les traces d’une mystérieuse créature dans Le Chienchien des Babaskerville. La soirée se poursuit avec un concert de jazz manouche de Pouti Reinhardt Quartet.

Embarquez pour une adaptation décalée et pleine de suspense de l’aventure la plus terrifiante du célèbre détective ! Les spectateurs deviennent enquêteurs et suivent les traces de l’étrange créature entre Londres et la lande de Dartmoor. Entre Grand Guignol et théâtre forain, Le Chienchien des Babaskerville sera suivi d’un concert de Pouti Reinhardt Quartet, pour une soirée au rythme du jazz manouche. .

rue de l’Espérance Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72

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English :

Combining mystery, humor, and thrills, follow in the footsteps of a mysterious creature in *The Hound of the Baskervilles*. The evening continues with a gypsy jazz concert by the Pouti Reinhardt Quartet.

L’événement Spectacle concert le Chienchien des Babaskerville + Pouti Reinhardt quartet Uffholtz a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay