Uffholtz

Fête de Saint-Érasme

22 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La paroisse d’Uffholtz fête la Saint-Érasme avec une messe animée par la chorale Sainte-Cécile. Un concert des Petits chanteurs de Guewenheim clôturera les festivités le 21 juin.

La paroisse d’Uffholtz célèbre la Saint-Érasme avec une grand-messe animée par la chorale Sainte-Cécile, suivie d’un verre de l’amitié. Les festivités se poursuivront avec un déjeuner convivial puis, le 21 juin, un concert des Petits chanteurs de Guewenheim à l’église Saint-Érasme, sous la direction de Benoît Ruthmann. .

22 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 41 83

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English :

The parish of Uffholtz is celebrating St. Erasmus’ Day with a Mass accompanied by the Sainte-Cécile choir. A concert by the Petits chanteurs de Guewenheim will bring the festivities to a close on June 21.

L’événement Fête de Saint-Érasme Uffholtz a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay