Fête de Saint-Érasme Uffholtz
Fête de Saint-Érasme Uffholtz dimanche 21 juin 2026.
Uffholtz
Fête de Saint-Érasme
22 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La paroisse d’Uffholtz fête la Saint-Érasme avec une messe animée par la chorale Sainte-Cécile. Un concert des Petits chanteurs de Guewenheim clôturera les festivités le 21 juin.
La paroisse d’Uffholtz célèbre la Saint-Érasme avec une grand-messe animée par la chorale Sainte-Cécile, suivie d’un verre de l’amitié. Les festivités se poursuivront avec un déjeuner convivial puis, le 21 juin, un concert des Petits chanteurs de Guewenheim à l’église Saint-Érasme, sous la direction de Benoît Ruthmann. .
22 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 41 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The parish of Uffholtz is celebrating St. Erasmus’ Day with a Mass accompanied by the Sainte-Cécile choir. A concert by the Petits chanteurs de Guewenheim will bring the festivities to a close on June 21.
L’événement Fête de Saint-Érasme Uffholtz a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Uffholtz (Haut-Rhin)
- Tricot, broderie au café à l’abri Uffholtz 19 juin 2026
- Marché de producteurs locaux Uffholtz 20 juin 2026
- Exposition émotions en résonance Uffholtz 20 juin 2026
- Fête de la Musique Uffholtz 21 juin 2026
- Balade aquarelle avec l’artiste Hélène landwerlin Uffholtz 27 juin 2026