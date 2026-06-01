Marché de producteurs locaux Uffholtz
Marché de producteurs locaux Uffholtz samedi 20 juin 2026.
Uffholtz
Marché de producteurs locaux
1 rue du Cimetière Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Retrouvez des producteurs et artisans du territoire, profitez de bons produits, d’un moment convivial et d’une restauration sur place. Une belle occasion de célébrer l’été en famille ou entre amis.
À l’occasion du lancement de la saison estivale, venez découvrir la 2¿ édition du marché local ! Retrouvez des producteurs et artisans du territoire, profitez de bons produits, d’un moment convivial et d’une restauration sur place. Une belle occasion de célébrer l’été en famille ou entre amis. .
1 rue du Cimetière Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 7 57 45 03 68 sabine@lespaniersdelagrange.fr
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English :
Meet local farmers and artisans, enjoy delicious products, a friendly atmosphere, and on-site dining. A wonderful opportunity to celebrate summer with family or friends.
L’événement Marché de producteurs locaux Uffholtz a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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