Tricot, broderie au café à l’abri Uffholtz
Tricot, broderie au café à l’abri Uffholtz vendredi 19 juin 2026.
Uffholtz
Tricot, broderie au café à l’abri
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Tricot, broderie… Venez partager un moment créatif et chaleureux autour d’un café. Débutants ou confirmés, tout le monde est le bienvenu pour échanger et papoter en toute simplicité.
Un moment convivial autour des arts du fil tricot, broderie… Partagez vos astuces, vos ouvrages et votre bonne humeur ! Débutants ou passionnés, tous sont les bienvenus pour une soirée placée sous le signe de la créativité et de la détente. .
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
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English :
Knitting, embroidery? Come and share a warm, creative moment over a cup of coffee. Whether you’re a beginner or an experienced knitter, everyone is welcome to chat and exchange ideas.
L’événement Tricot, broderie au café à l’abri Uffholtz a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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