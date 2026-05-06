Uffholtz

Exposition émotions en résonance

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-30 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-01

Dans “Émotions en résonance”, des œuvres issues des trois FRAC du Grand Est croisent des archives historiques pour créer des échos entre passé et présent.

Entrez dans un espace où œuvres d’art contemporain et archives historiques se rencontrent pour susciter des réactions, éveiller la curiosité et inviter à la réflexion. Ici, les émotions des habitants du Grand Est, celles des artistes et les vôtres dialoguent et s’enrichissent mutuellement, pour une découverte vivante et intime. Prenez le temps d’observer, de ressentir et de vous questionner ! .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

In Émotions en résonance, works from the three FRACs of the Grand Est region meet historical archives to create echoes between past and present.

L’événement Exposition émotions en résonance Uffholtz a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay