Championnat Nord-Est de BMX

Uffholtz Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

2026-06-07

Championnat Nord-Est de BMX courses spectaculaires, vitesse et adrénaline. Un rendez-vous intense pour les pilotes et passionnés de BMX.

Le Championnat Nord-Est de BMX propose des courses dynamiques où vitesse, technique et adrénaline se combinent. Les pilotes de la région rivalisent pour offrir un spectacle intense et spectaculaire, alliant sportivité et performance sur deux roues. .

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est bmxcernay@gmail.com

English :

North-East BMX Championship: spectacular racing, speed and adrenaline. An intense event for BMX riders and enthusiasts.

