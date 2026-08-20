Balade art déco : Mézières, Place d’Arches, Charleville-Mézières
samedi 19 septembre 2026 · Place d'Arches · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Balade art déco : Mézières Samedi 19 septembre, 10h30 Place d’Arches Ardennes
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Le quartier de l’avenue d’Arches a été métamorphosé par la reconstruction de l’entre-deux-guerres : son architecture témoigne du style à la mode dans les années 20-30, l’art déco. C’est le moment de lever les yeux pour découvrir la splendeur de ces façades richement décorées !
Place d’Arches Place d’Arches, 08102 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@charleville-sedan-tourisme.fr »}, {« owner »: {« uid »: 69451907, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 89 », « bookingContact »: « contact@charleville-sedan-tourisme.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Située à l’entrée de Mézières, en descendant de Charleville, la place d’Arches fait le lien entre les élégants faubourgs du XIXᵉ siècle et le quartier Art déco qui longe la Meuse. Les riches ornements des façades mêlent références historicistes à l’histoire de la cité (ici avec les statues du chevalier Bayard et de ses palefreniers) et inspirations végétales ou exotiques, typiques des années 1920.
Le quartier de l’avenue d’Arches a été métamorphosé par la reconstruction de l’entre-deux-guerres : son architecture témoigne du style à la mode dans les années 20-30, l’art déco. C’est le moment de…
©Ville de Charleville-Mézières
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