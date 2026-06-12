Balade artistique arts vivants et arts plastiques Sousceyrac-en-Quercy
Balade artistique arts vivants et arts plastiques Sousceyrac-en-Quercy dimanche 20 septembre 2026.
Sousceyrac-en-Quercy
Balade artistique arts vivants et arts plastiques
Lacam d’Ourcet Sousceyrac-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Comme une balade #2
Un voyage poétique mêlant les arts vivants et les arts plastiques, expositions, création participative
Comme une balade #2
Un voyage poétique mêlant les arts vivants et les arts plastiques, expositions, création participative. Célébrons ensemble l'équinoxe d'automne
Verre de l'amitié offert
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Lacam d’Ourcet Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 75 06 99 24
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English :
Like a Stroll #2
A poetic journey blending the performing arts and the visual arts, exhibitions, and participatory creation
L’événement Balade artistique arts vivants et arts plastiques Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne