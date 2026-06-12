Sousceyrac-en-Quercy

Balade artistique arts vivants et arts plastiques

Lacam d’Ourcet Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Comme une balade #2

Un voyage poétique mêlant les arts vivants et les arts plastiques, expositions, création participative

Comme une balade #2

Un voyage poétique mêlant les arts vivants et les arts plastiques, expositions, création participative. Célébrons ensemble l'équinoxe d'automne

Verre de l'amitié offert

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Lacam d’Ourcet Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 75 06 99 24

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English :

Like a Stroll #2

A poetic journey blending the performing arts and the visual arts, exhibitions, and participatory creation

L’événement Balade artistique arts vivants et arts plastiques Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne