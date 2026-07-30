Informations pratiques

Sousceyrac-en-Quercy

Festival Résurgence X une journée sur les pas de Gaston Monnerville

8 Allée Gaston Monnerville Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 11:00:00

fin : 2026-11-20 19:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Une journée sur les pas de Gaston Monnerville, grand homme d’État, qui fut entre autres mandatures conseiller général du canton de Sousceyrac-en-Quercy

Une journée sur les pas de Gaston Monnerville, grand homme d’État, qui fut entre autres mandatures conseiller général du canton de Sousceyrac-en-Quercy

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8 Allée Gaston Monnerville Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

A day following in the footsteps of Gaston Monnerville, a great statesman who, among other positions, served as a general councilor for the canton of Sousceyrac-en-Quercy

L’événement Festival Résurgence X une journée sur les pas de Gaston Monnerville Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée de la Dordogne