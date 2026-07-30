Festival Résurgence X une journée sur les pas de Gaston Monnerville Sousceyrac-en-Quercy
vendredi 20 novembre 2026 · Sousceyrac-en-Quercy
Informations pratiques
Sousceyrac-en-Quercy
Festival Résurgence X une journée sur les pas de Gaston Monnerville
8 Allée Gaston Monnerville Sousceyrac-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 11:00:00
fin : 2026-11-20 19:00:00
Date(s) :
2026-11-20
Une journée sur les pas de Gaston Monnerville, grand homme d’État, qui fut entre autres mandatures conseiller général du canton de Sousceyrac-en-Quercy
Une journée sur les pas de Gaston Monnerville, grand homme d’État, qui fut entre autres mandatures conseiller général du canton de Sousceyrac-en-Quercy
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8 Allée Gaston Monnerville Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
A day following in the footsteps of Gaston Monnerville, a great statesman who, among other positions, served as a general councilor for the canton of Sousceyrac-en-Quercy
L’événement Festival Résurgence X une journée sur les pas de Gaston Monnerville Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée de la Dordogne