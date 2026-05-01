Biganos

Balade artistique au port de biganos je me laisse porter

18 Rue du Port Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Balade artistique Je me laisse porter , 4e édition à Biganos.

Rendez-vous le dimanche 10 mai pour découvrir le port de Biganos, un écrin naturel et authentique, avec les artistes de Je me laisse porter . Venez vivre une expérience immersive au cœur des cabanes colorées et laissez-vous transporter par une déambulation artistique entre terre et eau.

6 artistes

– Départ Parking du port de Biganos, à partir de 14:00

– Important Pensez à vous munir de chaussures de marche et d’une gourde.

Découvrez les artistes à découvrir pour cette édition et réservez vos places https://jemelaisseporter.fr/ .

18 Rue du Port Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade artistique au port de biganos je me laisse porter

L’événement Balade artistique au port de biganos je me laisse porter Biganos a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur Bassin