Balade artistique au port de biganos je me laisse porter Biganos
Balade artistique au port de biganos je me laisse porter Biganos dimanche 10 mai 2026.
Biganos
Balade artistique au port de biganos je me laisse porter
18 Rue du Port Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Balade artistique Je me laisse porter , 4e édition à Biganos.
Rendez-vous le dimanche 10 mai pour découvrir le port de Biganos, un écrin naturel et authentique, avec les artistes de Je me laisse porter . Venez vivre une expérience immersive au cœur des cabanes colorées et laissez-vous transporter par une déambulation artistique entre terre et eau.
6 artistes
– Départ Parking du port de Biganos, à partir de 14:00
– Important Pensez à vous munir de chaussures de marche et d’une gourde.
Découvrez les artistes à découvrir pour cette édition et réservez vos places https://jemelaisseporter.fr/ .
18 Rue du Port Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade artistique au port de biganos je me laisse porter
L’événement Balade artistique au port de biganos je me laisse porter Biganos a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur Bassin
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