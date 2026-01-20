Balade atelier avec le restaurant La Tête Noire Lamballe-Armor

Balade atelier avec le restaurant La Tête Noire

Sentier des douaniers II Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 14:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Suivez Nicolas et Sothy sur le terrain pour observer, identifier et cueillir les plantes sauvages comestibles que nous offre la nature bretonne. Rejoignez-les ensuite au restaurant La Tête Noire pour apprendre à préparer et cuisiner ces plantes puis à les déguster autour d’un repas convivial.

Repas compris dans le tarif mais le transport est à la charge du participant. Sur inscription. .

Sentier des douaniers II Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 53 45

