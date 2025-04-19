Balade aturine « des hauteurs au ras de l’herbe », Ancienne Maison des Associations, Aire-sur-l’Adour
Balade aturine « des hauteurs au ras de l’herbe », Ancienne Maison des Associations, Aire-sur-l’Adour dimanche 7 juin 2026.
Balade aturine « des hauteurs au ras de l’herbe » Dimanche 7 juin, 10h00 Ancienne Maison des Associations Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Balade découverte des paysages d’Aire-sur-l’Adour.
De la colline du Mas au massif urbain, une promenade d’observation qui vous emmène des horizons lointains aux recoins cachés de notre ville.
Ancienne Maison des Associations Rue Félix Despagnet, 40800 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine Ancienne Maison des Associations
Balade découverte des paysages d’Aire-sur-l’Adour.
©Ville d’Aire sur l’Adour
À voir aussi à Aire-sur-l'Adour (Landes)
- CONTE DU SABIÁ COLLECTIF BRASIL SUNSHINE Passage des cultures Aire-sur-l’Adour 15 avril 2026
- Balade Lac, prairie, forêt, à chacun sa faune, à chacun sa flore Aire-sur-l’Adour 15 avril 2026
- Marché hebdomadaire du samedi Place du commerce Aire-sur-l’Adour 18 avril 2026
- Hola, ¿qué tal? Passage des cultures Aire-sur-l’Adour 18 avril 2026
- Marché hebdomadaire du mardi Place du commerce Aire-sur-l’Adour 21 avril 2026