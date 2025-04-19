Balade aturine « des hauteurs au ras de l’herbe », Ancienne Maison des Associations, Aire-sur-l’Adour

Balade aturine « des hauteurs au ras de l’herbe » Dimanche 7 juin, 10h00 Ancienne Maison des Associations Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Balade découverte des paysages d’Aire-sur-l’Adour.

De la colline du Mas au massif urbain, une promenade d’observation qui vous emmène des horizons lointains aux recoins cachés de notre ville.

Ancienne Maison des Associations Rue Félix Despagnet, 40800 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine Ancienne Maison des Associations

Balade découverte des paysages d’Aire-sur-l’Adour.

©Ville d’Aire sur l’Adour