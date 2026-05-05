Balade au clair de lune, Domaine régional de Villarceaux, Chaussy
Balade au clair de lune, Domaine régional de Villarceaux, Chaussy mercredi 29 juillet 2026.
Balade au clair de lune Mercredi 29 juillet, 20h00 Domaine régional de Villarceaux Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T20:00:00+02:00 – 2026-07-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T20:00:00+02:00 – 2026-07-29T20:30:00+02:00
Au crépuscule, la faune diurne se fait encore entendre pendant que s’éveille la faune nocturne. Venez découvrir ce passage de témoin entre deux mondes et écouter les différents chants, cris et autres bruits d’un soir d’été sur le domaine de Villarceaux.
Visite proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Domaine régional de Villarceaux D142, 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France http://villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] Labellisé « Jardin remarquable », le parc du domaine de Villarceaux se compose d’un jardin à la française et d’un jardin à l’anglaise, d’un vertugadin bordé de 14 statues provenant d’Italie, d’un grand étang, d’une terrasse médiévale et d’un jardin de plantes médicinales. On y trouve aussi l’un des rares exemples de jardin sur l’eau préservés en France. L’ensemble du domaine a reçu le label « Espace végétal écologique » en 2012.
Visite proposée par la LPO
M C. Dubernard
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