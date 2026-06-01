Balade au crépuscule Teppe Saint-Martin Azé

Azé

Balade au crépuscule

Teppe Saint-Martin Parking en face le cimetière Azé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-28

Balade au crépuscule ouverte à tous sous la responsabilité de chacun. 6 à 8 km. Départ 18h30 sauf pour celle du 7 août 2026 la nuit des étoiles avec un départ à 19h. Prévoir son pique-nique et une lampe frontale. .

Teppe Saint-Martin Parking en face le cimetière Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 45 62 nadine.guichard@orange.fr

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English : Balade au crépuscule

L’événement Balade au crépuscule Azé a été mis à jour le 2026-06-09 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II