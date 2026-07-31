Fantastic Picnic au Grottes d’Azé Route de Donzy Azé
dimanche 13 septembre 2026 · Route de Donzy · Azé
Informations pratiques
Azé
Fantastic Picnic au Grottes d’Azé
Route de Donzy Parc des Grottes d’Azé Azé Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 14:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Partez à la découverte des chemins qui entourent les Grottes d’Azé et laissez vous guider dans cet environnement riche par son histoire, sa géologie, son patrimoine. Une promenade conviviale pour porter un autre regard sur les Grottes d’Azé et leur écrin naturel qui se terminera par un pique-nique concocté par les commerçants d’Azé. .
Route de Donzy Parc des Grottes d’Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English : Fantastic Picnic au Grottes d’Azé
L’événement Fantastic Picnic au Grottes d’Azé Azé a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme