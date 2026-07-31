UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Azé

Fantastic Picnic au Grottes d’Azé Route de Donzy Azé

dimanche 13 septembre 2026 · Route de Donzy · Azé

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Donzy
Adresse
Parc des Grottes d'Azé
Ville
71260 Azé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Azé

Fantastic Picnic au Grottes d’Azé

Route de Donzy Parc des Grottes d’Azé Azé Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 14:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Partez à la découverte des chemins qui entourent les Grottes d’Azé et laissez vous guider dans cet environnement riche par son histoire, sa géologie, son patrimoine. Une promenade conviviale pour porter un autre regard sur les Grottes d’Azé et leur écrin naturel qui se terminera par un pique-nique concocté par les commerçants d’Azé.   .

Route de Donzy Parc des Grottes d’Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23  grottes.aze@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fantastic Picnic au Grottes d’Azé

L’événement Fantastic Picnic au Grottes d’Azé Azé a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

À voir aussi à Azé (Saône-et-Loire)