Fantastic Picnic au Grottes d’Azé Route de Donzy Azé

Informations pratiques

Azé

Fantastic Picnic au Grottes d’Azé

Route de Donzy Parc des Grottes d’Azé Azé Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 14:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Partez à la découverte des chemins qui entourent les Grottes d’Azé et laissez vous guider dans cet environnement riche par son histoire, sa géologie, son patrimoine. Une promenade conviviale pour porter un autre regard sur les Grottes d’Azé et leur écrin naturel qui se terminera par un pique-nique concocté par les commerçants d’Azé. .

Route de Donzy Parc des Grottes d’Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr

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English : Fantastic Picnic au Grottes d’Azé

L’événement Fantastic Picnic au Grottes d’Azé Azé a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme