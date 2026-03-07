Nuit de la chauve-souris Grottes d’Azé Azé

Azé

Nuit de la chauve-souris

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Les grottes sont un refuge naturel pour les chauves-souris. Venez découvrir cette espèce menacée et protégée à travers un échange quizz suivi d’une balade nocturne pour les observer et les écouter.

Depuis plus de 20 ans, la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) organise, chaque année, la Nuit Internationale de la chauve-souris, afin de faire découvrir à un large public la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les Chiroptères. .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr

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English : Nuit de la chauve-souris

L’événement Nuit de la chauve-souris Azé a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)