Azé en Foires Azé
vendredi 31 juillet 2026 · Azé
Informations pratiques
Azé
Azé en Foires
Avenue Augustin Nogue Azé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-02 2026-08-03 2027-08-01
Durant 4 jours à Azé
Vendredi 31 Juillet 7ème Marché Nocturne Producteurs régionaux, artisans d’art et commerçants de la foire exposition. 70 Exposants
Samedi 1, dimanche 2 et lundi 3 Août 64ème Foire Exposition avec 65 exposants.
Lundi 3 Août 7h à 17h. Foire aux Déballages en sus de la Foire Exposition. Plus de 30 exposants en puces et vide grenier.
Durant les 4 jours Fête foraine; vins du Maconnais et du Beaujolais; buvette, crêperie, pizzas, restauration dans l’enceinte de la Foire; Animations
Animations musicales
Samedi 1er août de 16h à 22h Bandas Crescendo (lambada, samba, Edith Piaf, petit vin blanc, Amants de Saint Jean, tubes actuels).
Dimanche 2 août de 15h à 19h Hackberry Band Country Rock et humour interactif avec 4 musiciens chanteurs. .
Avenue Augustin Nogue Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 50 01 51 daniel_bouchard@orange.fr
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English : Azé en Foires
L’événement Azé en Foires Azé a été mis à jour le 2026-07-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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