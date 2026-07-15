Informations pratiques

Azé

Azé en Foires

Avenue Augustin Nogue Azé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-02 2026-08-03 2027-08-01

Durant 4 jours à Azé

Vendredi 31 Juillet 7ème Marché Nocturne Producteurs régionaux, artisans d’art et commerçants de la foire exposition. 70 Exposants

Samedi 1, dimanche 2 et lundi 3 Août 64ème Foire Exposition avec 65 exposants.

Lundi 3 Août 7h à 17h. Foire aux Déballages en sus de la Foire Exposition. Plus de 30 exposants en puces et vide grenier.

Durant les 4 jours Fête foraine; vins du Maconnais et du Beaujolais; buvette, crêperie, pizzas, restauration dans l’enceinte de la Foire; Animations

Animations musicales

Samedi 1er août de 16h à 22h Bandas Crescendo (lambada, samba, Edith Piaf, petit vin blanc, Amants de Saint Jean, tubes actuels).

Dimanche 2 août de 15h à 19h Hackberry Band Country Rock et humour interactif avec 4 musiciens chanteurs. .

Avenue Augustin Nogue Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 50 01 51 daniel_bouchard@orange.fr

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English : Azé en Foires

L’événement Azé en Foires Azé a été mis à jour le 2026-07-09 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès