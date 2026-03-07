Conte illustré Grottes d’Azé Azé

Informations pratiques

Azé

Conte illustré

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Petite pause à destination des enfants de 3 à 6 ans pour écouter des histoires de gentil monstre, de farces et d’aventures d’animaux de la forêt de la savane. .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr

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English : Conte illustré

L’événement Conte illustré Azé a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)