Conte illustré Grottes d’Azé Azé
jeudi 23 juillet 2026 · Grottes d'Azé · Azé
Informations pratiques
Azé
Conte illustré
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Petite pause à destination des enfants de 3 à 6 ans pour écouter des histoires de gentil monstre, de farces et d’aventures d’animaux de la forêt de la savane. .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English : Conte illustré
L’événement Conte illustré Azé a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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