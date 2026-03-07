Visite Exploration de la Grotte de la rivière Grottes d’Azé Azé lundi 27 juillet 2026.

Azé

Visite Exploration de la Grotte de la rivière

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:30:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Revivez l’exploration de 1963 en visitant la Grotte de la rivière souterraine, équipé d’un casque et d’une frontale.

Sur les pas des premiers explorateurs, ouvrez les yeux pour découvrir les merveilles cachées dans le monde souterrain, ouvrez vos oreilles pour écouter les bruits le long de votre parcours.

Ne pas être claustrophobe et ne pas avoir peur du noir (impossible de faire demi-tour !). .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr

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English : Visite Exploration de la Grotte de la rivière

L’événement Visite Exploration de la Grotte de la rivière Azé a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)