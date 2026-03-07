Rallye faune Grottes d’Azé Azé
Rallye faune Grottes d’Azé Azé jeudi 9 juillet 2026.
Azé
Rallye faune
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Partez en famille pour une aventure ludique et naturaliste sur des sentiers sauvages autour des Grottes d’Azé ! Munis d’une carte et de poinçons, qui vous indiqueront les lieux d’observation, partez à la chasse d’espèces animales cachées. Ouvrez l’oeil, vous pourrez avoir l’occasion de les observer dans leur milieu naturel ! .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English : Rallye faune
L’événement Rallye faune Azé a été mis à jour le 2026-06-11 par Grottes d’Azé
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