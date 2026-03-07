Visite Oenogéologique Grottes d’Azé Azé

Azé

Visite Oenogéologique

Grottes d’Azé D15 Azé Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21

Une occasion unique de découvrir le monde du vin et de la géologie !

Les Grottes d’Azé, site culturel du Département de Saône-et-Loire, proposent en

partenariat avec la Cave d’Azé Les Mille Pierres une expérience unique qui combine l’exploration fascinante du monde souterrain d’Azé à la découverte des secrets du vin.

Suivez le guide et le coopérateur viticole au cœur de la grotte de la rivière, à la découverte de ses merveilles géologiques et des plus belles cuvées de la Cave d’Azé.

Tout en visitant la grotte où l’eau sculpte inlassablement la roche, vous comprendrez grâce à nos experts comment la géologie influence les vignes et la qualité du vin. Dans l’obscurité partielle et le calme apaisant de la cavité souterraine, vous dégusterez trois vins produits par les coopérateurs de la Cave d’Azé, dont deux ont vieilli pendant 171 jours au cœur de la grotte de la rivière.

La dégustation sera agrémentée de produits locaux.

Une expérience surprenante où vos sens seront décuplés ! .

Grottes d’Azé D15 Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23

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English : Visite Oenogéologique

L’événement Visite Oenogéologique Azé a été mis à jour le 2026-06-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)