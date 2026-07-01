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AGENDA · Azé

Balade au coucher de soleil Grottes d’Azé Azé

vendredi 24 juillet 2026 · Grottes d'Azé · Azé

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Grottes d'Azé
Adresse
135 Route de Donzy
Ville
71260 Azé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Azé

Balade au coucher de soleil

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 21:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Au départ des Grottes d’Azé, suivez Pierrick Nivet pour une balade à la découverte du monde de la nuit écoutez et observez les oiseaux, tentez de surprendre les animaux de la forêt. Ce parcours vous mènera jusqu’à un point de vue pour admirer le coucher de soleil.   .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 

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English : Balade au coucher de soleil

L’événement Balade au coucher de soleil Azé a été mis à jour le 2026-07-02 par Grottes d’Azé

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