Balade au coucher de soleil Grottes d’Azé Azé

Informations pratiques

Azé

Balade au coucher de soleil

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24 21:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Au départ des Grottes d’Azé, suivez Pierrick Nivet pour une balade à la découverte du monde de la nuit écoutez et observez les oiseaux, tentez de surprendre les animaux de la forêt. Ce parcours vous mènera jusqu’à un point de vue pour admirer le coucher de soleil. .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade au coucher de soleil

L’événement Balade au coucher de soleil Azé a été mis à jour le 2026-07-02 par Grottes d’Azé