Balade au coucher de soleil Grottes d’Azé Azé
vendredi 24 juillet 2026 · Grottes d'Azé · Azé
Informations pratiques
Azé
Balade au coucher de soleil
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 21:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Au départ des Grottes d’Azé, suivez Pierrick Nivet pour une balade à la découverte du monde de la nuit écoutez et observez les oiseaux, tentez de surprendre les animaux de la forêt. Ce parcours vous mènera jusqu’à un point de vue pour admirer le coucher de soleil. .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23
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English : Balade au coucher de soleil
L’événement Balade au coucher de soleil Azé a été mis à jour le 2026-07-02 par Grottes d’Azé
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