Sur la piste des traces et indices d’animaux sauvages Parking des Grottes d’Azé Azé

Informations pratiques

Azé

Sur la piste des traces et indices d’animaux sauvages

Parking des Grottes d’Azé ENS du toit des grottes à la Mouge Azé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Apprenez à identifier les différentes traces et indices laissés par les animaux sauvages. Empreintes, fèces, restes de repas, poils et plumes sont autant d’indices que nous apprendrons à interpréter et à reconnaître.

Inscription par téléphone ou mail (attention, places limitées). .

Parking des Grottes d’Azé ENS du toit des grottes à la Mouge Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ens@saoneetloire71.fr

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English : Sur la piste des traces et indices d’animaux sauvages

L’événement Sur la piste des traces et indices d’animaux sauvages Azé a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)