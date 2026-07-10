Sur la piste des traces et indices d’animaux sauvages Parking des Grottes d’Azé Azé
samedi 26 septembre 2026 · Parking des Grottes d'Azé · Azé
Informations pratiques
Azé
Sur la piste des traces et indices d’animaux sauvages
Parking des Grottes d’Azé ENS du toit des grottes à la Mouge Azé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Apprenez à identifier les différentes traces et indices laissés par les animaux sauvages. Empreintes, fèces, restes de repas, poils et plumes sont autant d’indices que nous apprendrons à interpréter et à reconnaître.
Inscription par téléphone ou mail (attention, places limitées). .
Parking des Grottes d’Azé ENS du toit des grottes à la Mouge Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ens@saoneetloire71.fr
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English : Sur la piste des traces et indices d’animaux sauvages
L’événement Sur la piste des traces et indices d’animaux sauvages Azé a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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