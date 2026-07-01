Balade au Domaine de La Solitude Route de la Solitude Martillac
samedi 25 juillet 2026 · Route de la Solitude · Martillac
Informations pratiques
Martillac
Balade au Domaine de La Solitude
Route de la Solitude Domaine de la Solitude Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Domaine de la Solitude
Le samedi 25 juillet, venez vous balader au domaine de la solitude à Martillac pour visiter son jardin paisible (et ombragé), ses statues et son île magnifique avec sa chapelle et son chemin bordé de céramiques rappelant la spiritualité du lieu. .
Route de la Solitude Domaine de la Solitude Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 61 01 si.gm@wanadoo.fr
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English : Balade au Domaine de La Solitude
L’événement Balade au Domaine de La Solitude Martillac a été mis à jour le 2026-07-11 par Sud Bordeaux Tourisme
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