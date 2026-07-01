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AGENDA · Martillac

Balade au Domaine de La Solitude Route de la Solitude Martillac

samedi 25 juillet 2026 · Route de la Solitude · Martillac

Balade au Domaine de La Solitude Route de la Solitude Martillac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de la Solitude
Adresse
Domaine de la Solitude
Ville
33650 Martillac
Département
Gironde
Tarif

Martillac

Balade au Domaine de La Solitude

Route de la Solitude Domaine de la Solitude Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Domaine de la Solitude
Le samedi 25 juillet, venez vous balader au domaine de la solitude à Martillac pour visiter son jardin paisible (et ombragé), ses statues et son île magnifique avec sa chapelle et son chemin bordé de céramiques rappelant la spiritualité du lieu.   .

Route de la Solitude Domaine de la Solitude Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 61 01  si.gm@wanadoo.fr

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English : Balade au Domaine de La Solitude

L’événement Balade au Domaine de La Solitude Martillac a été mis à jour le 2026-07-11 par Sud Bordeaux Tourisme

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