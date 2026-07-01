Les Estivités Château Haut Nouchet CHÂTEAU HAUT NOUCHET Martillac
jeudi 23 juillet 2026 · CHÂTEAU HAUT NOUCHET · Martillac
Informations pratiques
Martillac
Les Estivités Château Haut Nouchet
CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin La Tour Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23
LES ESTIVITÉS DU CHÂTEAU HAUT-NOUCHET SONT DE RETOUR !
Après le succès des éditions 2025 et le report de notre première date en raison de la canicule, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée estivale au cœur des vignes !
Jeudi 23 juillet à partir de 18h30
Au programme de cette belle soirée d’été
Brasero magret de canard et son accompagnement
Pain perdu au caramel beurre salé cuit au brasero
Concert live avec The Nice Dudes (Pop • Rock • Groove)
Bar à vins du Château Haut-Nouchet
Jeux pour les enfants
Venez profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis dans le cadre enchanteur du Château Haut-Nouchet, au cœur de l’appellation Pessac-Léognan. .
CHÂTEAU HAUT NOUCHET 3 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com
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English : Les Estivités Château Haut Nouchet
L’événement Les Estivités Château Haut Nouchet Martillac a été mis à jour le 2026-07-11 par Sud Bordeaux Tourisme
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