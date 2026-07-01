Concerts à la bougie Château La Garde Château La Garde Martillac
vendredi 17 juillet 2026 · Château La Garde · Martillac
Informations pratiques
Martillac
Concerts à la bougie Château La Garde
Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le vendredi 17 juillet, de 21h à 23h, laissez-vous transporter par une soirée unique au Château La Garde, à seulement 20 minutes de Bordeaux.
Au cœur des jardins du château, vivez un concert à la bougie, hommage à Hans Zimmer, où les plus belles mélodies du célèbre compositeur résonneront au piano. Une expérience musicale immersive, entre lumière douce et ambiance intime, idéale pour les amateurs de musique classique et de cinéma.
Les jardins du Château seront illuminés par plus de 2 500 bougies, créant une atmosphère féerique et hors du temps pour sublimer cette soirée musicale.
Le Chef Aurélien Mallia et son équipe proposeront une sélection de bouchées et gourmandises de qualité, pour éveiller vos papilles et accompagner cette expérience musicale
Les vins du Château vous seront proposés. .
Château La Garde 1 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 35 53 29
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English : Concerts à la bougie Château La Garde
L’événement Concerts à la bougie Château La Garde Martillac a été mis à jour le 2026-07-04 par Sud Bordeaux Tourisme
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