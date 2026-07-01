Musique en Graves au Château Latour-Martillac Château Latour-Martillac Martillac

Informations pratiques

Martillac

Musique en Graves au Château Latour-Martillac

Château Latour-Martillac 8 Chemin la Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Aura de Vienne

Si Wolfgang Amadeus Mozart et Franz Schubert incarnent directement l’esprit de Vienne, la musique de Luigi Boccherini témoigne du rayonnement international du style classique qui a trouvé dans la capitale autrichienne son centre d’équilibre esthétique. Ce concert met en lumière l’idéal viennois clarté formelle, raffinement du discours instrumental et subtilité expressive. Une soirée où la grâce intemporelle du classicisme révèle toute sa splendeur.

Franz Schubert — Trio à cordes D 471

Luigi Boccherini — Quintette pour flûte en si bémol majeur, op. 19 n° 5

Wolfgang Amadeus Mozart — Quintette en do K 515

NB une dégustation de vins du château Latour-Martillac (Grand Cru Classé de Graves), sera offerte par la famille Kressmann.

Attention, La dégustation débute AVANT le concert, à 19h30. .

Château Latour-Martillac 8 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 70 15 contact@musique-en-graves.com

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English : Musique en Graves au Château Latour-Martillac

L’événement Musique en Graves au Château Latour-Martillac Martillac a été mis à jour le 2026-07-08 par Sud Bordeaux Tourisme