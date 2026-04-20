Tuffé Val de la Chéronne

Balade au fil de la Chéronne

Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Au fil d’une promenade de 5 km, vous découvrirez que le ruisseau de la Chéronne a joué un rôle majeur dans l’implantation de Tuffé et le développement d’un haut lieu du patrimoine local.

Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois s

Rendez-vous ancienne gare de Tuffé.

Gratuit. En partenariat avec l’Abbaye de Tuffé, la commune et les propriétaires privés. .

Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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L’événement Balade au fil de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-20 par Pays Perche Sarthois