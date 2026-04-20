Balade au fil de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne
Balade au fil de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne mercredi 19 août 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Balade au fil de la Chéronne
Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Au fil d’une promenade de 5 km, vous découvrirez que le ruisseau de la Chéronne a joué un rôle majeur dans l’implantation de Tuffé et le développement d’un haut lieu du patrimoine local.
Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois s
Rendez-vous ancienne gare de Tuffé.
Gratuit. En partenariat avec l’Abbaye de Tuffé, la commune et les propriétaires privés. .
Ancienne gare de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr
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English :
L’événement Balade au fil de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-20 par Pays Perche Sarthois
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