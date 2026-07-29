UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mortain-Bocage

Balade au fil de l’eau et atelier linogravure Mortain-Bocage

mercredi 29 juillet 2026 · Mortain-Bocage

Balade au fil de l’eau et atelier linogravure Mortain-Bocage

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du château
Ville
50140 Mortain-Bocage
Département
Manche
Tarif

Mortain-Bocage

Balade au fil de l’eau et atelier linogravure

Place du château Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Cultivez votre âme d’artiste !
Le matin, laissez-vous guider lors d’une balade découverte, entre fraîcheur des sous-bois et murmure des cascades. L’après-midi, place à la créativité avec un atelier de linogravure consacré à un élément patrimonial choisi durant la balade chacun pourra interpréter et graver sa propre vision, accompagné pas à pas par l’artiste Corène Caubel.
Entre découverte, contemplation et création, cette journée vous invite à poser un nouveau regard sur la nature et le patrimoine.
Pique-nique à prévoir pour le déjeuner.
Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique Mont Saint-Michel Normandie Tourisme.   .

Place du château Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24  patrimoine@msm-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade au fil de l’eau et atelier linogravure

L’événement Balade au fil de l’eau et atelier linogravure Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts

À voir aussi à Mortain-Bocage (Manche)