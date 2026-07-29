Balade au fil de l’eau et atelier linogravure Mortain-Bocage
mercredi 29 juillet 2026 · Mortain-Bocage
Informations pratiques
Mortain-Bocage
Balade au fil de l’eau et atelier linogravure
Place du château Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Cultivez votre âme d’artiste !
Le matin, laissez-vous guider lors d’une balade découverte, entre fraîcheur des sous-bois et murmure des cascades. L’après-midi, place à la créativité avec un atelier de linogravure consacré à un élément patrimonial choisi durant la balade chacun pourra interpréter et graver sa propre vision, accompagné pas à pas par l’artiste Corène Caubel.
Entre découverte, contemplation et création, cette journée vous invite à poser un nouveau regard sur la nature et le patrimoine.
Pique-nique à prévoir pour le déjeuner.
Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique Mont Saint-Michel Normandie Tourisme. .
Place du château Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr
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English : Balade au fil de l’eau et atelier linogravure
L’événement Balade au fil de l’eau et atelier linogravure Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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