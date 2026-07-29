Informations pratiques

Mortain-Bocage

Balade au fil de l’eau et atelier linogravure

Place du château Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Cultivez votre âme d’artiste !

Le matin, laissez-vous guider lors d’une balade découverte, entre fraîcheur des sous-bois et murmure des cascades. L’après-midi, place à la créativité avec un atelier de linogravure consacré à un élément patrimonial choisi durant la balade chacun pourra interpréter et graver sa propre vision, accompagné pas à pas par l’artiste Corène Caubel.

Entre découverte, contemplation et création, cette journée vous invite à poser un nouveau regard sur la nature et le patrimoine.

Pique-nique à prévoir pour le déjeuner.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique Mont Saint-Michel Normandie Tourisme. .

Place du château Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr

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English : Balade au fil de l’eau et atelier linogravure

L’événement Balade au fil de l’eau et atelier linogravure Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts