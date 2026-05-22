Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage
Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage jeudi 30 juillet 2026.
Mortain-Bocage
Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir
Place du Château Mortain Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Soirée conviviale et festive avec le concert en plein-air du groupe Miss Drey . Déjà programmé à Mortain, ce groupe de rock reprend les standards de rock David Bowie , Queen , AC/DC , Eagles … Restauration rapide et buvette sur place. Gratuit. RV sur la place du château. Annulation en cas de forte pluie. .
Place du Château Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 81 35 16 24
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English : Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir
L’événement Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-05-22 par OT MSM Normandie
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