Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa Locale Orthez
Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa Locale Orthez dimanche 17 mai 2026.
Orthez
Balade autour d’Orthez
Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Dans le cadre de Mai à vélo .
Reprenez confiance à vélo lors d’une remise en selle suivie d’une balade conviviale autour des lacs d’Orthez.
Matériel requis vélo, casque, gilet haute visibilité.
Tout public. .
Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46
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English : Balade autour d’Orthez
L’événement Balade autour d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn
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