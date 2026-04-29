Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa Locale Orthez

Orthez

Balade autour d’Orthez

Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre de Mai à vélo .

Reprenez confiance à vélo lors d’une remise en selle suivie d’une balade conviviale autour des lacs d’Orthez.

Matériel requis vélo, casque, gilet haute visibilité.

Tout public. .

Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46

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English : Balade autour d’Orthez

L’événement Balade autour d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn