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Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa Locale Orthez

Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa Locale Orthez

Balade autour d’Orthez Recyclerie Créa Locale Orthez dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Recyclerie Créa Locale

Adresse : 18 avenue du Pesqué

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Orthez

Balade autour d’Orthez

Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Dans le cadre de Mai à vélo .
Reprenez confiance à vélo lors d’une remise en selle suivie d’une balade conviviale autour des lacs d’Orthez.
Matériel requis vélo, casque, gilet haute visibilité.
Tout public.   .

Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46 

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English : Balade autour d’Orthez

L’événement Balade autour d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn

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