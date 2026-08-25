BALADE AVEC FLORISE ACCOMPAGNATRICE EN MONTAGNE OFFICE DE TOURISME Aspet
jeudi 24 septembre 2026 · OFFICE DE TOURISME · Aspet
Informations pratiques
Aspet
BALADE AVEC FLORISE ACCOMPAGNATRICE EN MONTAGNE
OFFICE DE TOURISME Maison des Trois Vallées Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:00:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Le comptoir des Curieux vous présente les ateliers des curieux.
Balade au départ d’Aspet pour découvrir les richesses sauvages de l’automne. Une randonnée facile, principalement en sous-bois, avec une montée progressive vers les prés de Gèle (250 m de dénivelé positif), tout en découvrant les plantes bonnes ou mauvaises de l’automne.
À prévoir un sac à dos, une gourde, un chapeau, des chaussures à crampons et/ou des bâtons (facultatifs).
15€/pers. Durée environ 2h-2h30. Max 15 personnes et min 4 personnes. Le règlement de la balade se fera directement auprès de Florise, le jour de la sortie. .
OFFICE DE TOURISME Maison des Trois Vallées Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
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English :
Le comptoir des Curieux presents the Ateliers des Curieux.
L’événement BALADE AVEC FLORISE ACCOMPAGNATRICE EN MONTAGNE Aspet a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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