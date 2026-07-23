L’ADMR D’ASPET VOUS INVITE À JOUER Aspet
mardi 25 août 2026 · Aspet
Informations pratiques
Aspet
L’ADMR D’ASPET VOUS INVITE À JOUER
SALLE DES FÊTES DE GIROSP Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
L’ADMR d’Aspet vous invite à jouer
Rejoignez l’ADMR d’Aspet pour un après-midi convivial autour des jeux de société ! Au programme belote, memory, scrabble et jeu de l’oie dans une ambiance chaleureuse et propice au partage .
SALLE DES FÊTES DE GIROSP Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie admr.saad.aspet@fede31.admr.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ADMR in Aspet invites you to %E0 play
L’événement L’ADMR D’ASPET VOUS INVITE À JOUER Aspet a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aspet (Haute-Garonne)
- SORTIE DÉCOUVERTE EN SPÉLÉO UNE PREMIÈRE APPROCHE DU MONDE SOUTERRAIN Aspet 1 août 2026
- SCIENCE TOUR À ASPET Aspet 12 août 2026
- SORTIE DÉCOUVERTE EN SPÉLÉO UNE PREMIÈRE APPROCHE DU MONDE SOUTERRAIN Aspet 24 août 2026
- WEEK-END DE L’EQUI-RALLYE 2026 Carnie Aspet 4 septembre 2026
- SOIRÉE BRAME DU CERF Aspet 26 septembre 2026