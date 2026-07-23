UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aspet

L’ADMR D’ASPET VOUS INVITE À JOUER Aspet

mardi 25 août 2026 · Aspet

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
SALLE DES FÊTES DE GIROSP
Ville
31160 Aspet
Département
Haute-Garonne
Tarif

Aspet

L’ADMR D’ASPET VOUS INVITE À JOUER

SALLE DES FÊTES DE GIROSP Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

L’ADMR d’Aspet vous invite à jouer
Rejoignez l’ADMR d’Aspet pour un après-midi convivial autour des jeux de société ! Au programme belote, memory, scrabble et jeu de l’oie dans une ambiance chaleureuse et propice au partage   .

SALLE DES FÊTES DE GIROSP Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie   admr.saad.aspet@fede31.admr.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ADMR in Aspet invites you to %E0 play

L’événement L’ADMR D’ASPET VOUS INVITE À JOUER Aspet a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Aspet (Haute-Garonne)