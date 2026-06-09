WEEK-END DE L’EQUI-RALLYE 2026 Carnie Aspet
WEEK-END DE L’EQUI-RALLYE 2026 Carnie Aspet vendredi 4 septembre 2026.
Aspet
WEEK-END DE L’EQUI-RALLYE 2026
Carnie CAMPING LA RIVIÈRE AUX PAPILLONS Aspet Haute-Garonne
Tarif : 150 – 150 – EUR
150
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Nous vous emmenons passer le week-end sur Aspet
Nous vous emmenons passer le week-end sur Aspet.
Même principe que les autres années, départ avec les tracés GPX et par groupe d’affinité, RDV à la pause du pic nic ou le camion frigo vous attendra avec boissons fraîche et les boxes de Léa traiteur comme l’année dernière.
– Le vendredi, un repas est proposé au camping ou l’on mange bien et où on est toujours bien reçu.
– Le samedi, rando de 30km suivie d’une soirée festive avec tapas, charcuterie, pizza fromage dessert et bien sur, bière à volonté et concert avec le groupe de rock SAIGON
– Le dimanche rando de 20km le matin avec buffet froid le midi et ensuite chacun repart avec son tupperware.
Ouvert aux cavaliers et aux vélos, hébergement en chalet neuf et super bien agencé, avec vue sur le pré des chevaux, en emplacement camping car ou emplacement tente. Les tarifs de location emplacement sont calculés avec l’électricité. 150 .
Carnie CAMPING LA RIVIÈRE AUX PAPILLONS Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie equitencgs@gmail.com
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English :
We’ll take you to Aspet for the weekend
L’événement WEEK-END DE L’EQUI-RALLYE 2026 Aspet a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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