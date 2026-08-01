EXPOSITION SPLASH ! PAR MAINS ET PAR EAUX ! PAR IRIS DELVALLE ET CHLOÉ BLANC Aspet

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EXPOSITION SPLASH ! PAR MAINS ET PAR EAUX ! PAR IRIS DELVALLE ET CHLOÉ BLANC

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-08-18

Et si, le temps d’une visite, l’atelier quittait ses murs pour venir à votre rencontre ? C’est le pari d’Iris Delvalle, sérigraphe, et de Chloé Blanc, artisane papetière, qui investissent la salle d’exposition de l’Office de Tourisme avec l’installation SPLASH ! Par mains et par eaux .

Iris Delvalle, sérigraphe et Chloé Blanc, artisane papetière délocalisent leurs ateliers pour vous les faire découvrir, au fil de l’eau. L’eau, ressource précieuse de nos montagnes, est au cœur de cette proposition artistique. Élément indispensable mais souvent invisible, elle irrigue pourtant les gestes, les matières et les savoir-faire des deux artisanes.

À travers cette installation, elles invitent le public à remonter le courant de leurs pratiques, jusqu’à la source de leurs inspirations. Ici, il ne s’agit pas d’une exposition traditionnelle. Le visiteur est convié à pénétrer dans les coulisses de la création, à explorer les bas-fonds de l’atelier, là où naissent les idées, où s’accumulent les essais, les ratés, les expérimentations et les gestes du quotidien.

Des besognes les moins avouables aux petits tests de fond de cale, Iris Delvalle et Chloé Blanc dévoilent sans détour les étapes qui précèdent l’émergence de l’objet fini. Cette immersion se veut avant tout une expérience sensible et participative. Les deux créatrices invitent chacun à manipuler, observer, expérimenter et échanger autour de leurs pratiques. Une seule consigne prière de ne pas garder les mains dans les poches.

En délocalisant leurs ateliers, Iris et Chloé offrent une occasion rare de découvrir l’artisanat autrement non pas seulement à travers les œuvres achevées, mais en partageant le temps de la fabrication, les matières, les gestes et les histoires qui les façonnent. Cette installation invite à regarder autrement ce qui, comme l’eau, est essentiel tout en restant souvent invisible. .

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

What if, just for the duration of a visit, the studio left its walls to come %E0 meet you? That’s the challenge taken on by Iris Delvalle, a screen printer, and Chloé Blanc, a paper artisan, who are taking over the Tourist Office’s exhibition hall with the installation “SPLASH! By Hands and Water.”

L’événement EXPOSITION SPLASH ! PAR MAINS ET PAR EAUX ! PAR IRIS DELVALLE ET CHLOÉ BLANC Aspet a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE