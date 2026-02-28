PARCOURS AVENTURE AQUATIQUE OFFICE DE TOURISME Aspet
PARCOURS AVENTURE AQUATIQUE OFFICE DE TOURISME Aspet mardi 7 juillet 2026.
PARCOURS AVENTURE AQUATIQUE
OFFICE DE TOURISME Maison des 3 Vallées Aspet Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 13:45:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-25 2026-08-27
Aspet l’aventure commence au fil de l’eau !
Parcours aventure aquatique à Aspet
À partir de 9 ans 4 personnes maximum
Aux côtés de Marc, partez les pieds dans l’eau, de berge en berge, à la découverte du Ger, magnifique torrent pyrénéen. À contre-courant, entre rapides et zones d’eau claire, vous progressez à votre rythme au cœur de paysages insolites, à l’affût d’une petite faune sauvage discrète et préservée.
Une véritable parenthèse fraîcheur pour découvrir les Pyrénées autrement, au cœur de l’été.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme d’Aspet (31160), puis départ en voiture pour rejoindre le point d’accès à l’activité (15 minutes). Après la préparation du matériel et un briefing de présentation, vous remontez le Ger sur un parcours varié, les pieds dans l’eau, pendant environ 2h à 2h30, en prenant le temps de profiter pleinement de l’expérience. 20 .
OFFICE DE TOURISME Maison des 3 Vallées Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
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English :
Aspet: the adventure begins on the river!
L’événement PARCOURS AVENTURE AQUATIQUE Aspet a été mis à jour le 2026-02-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE