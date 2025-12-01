DÉCOUVERTE DU MONDE SOUTERRAIN EN MODE SPÉLÉO Aspet

DÉCOUVERTE DU MONDE SOUTERRAIN EN MODE SPÉLÉO

POINT DE RENDEZ-VOUS AU COLLÈGE ARMAND LATOUR Aspet Haute-Garonne

Tarif : 30 EUR

30

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23 2026-01-02

Partez à la découverte du monde souterrain sans difficulté particulière, accessible à tous. Une belle activité à réaliser en famille à Aspet, au cœur du Comminges et des Pyrénées ! Une sortie à déguster sans modération !

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Dans une grotte, à Aspet, à tendance horizontale (pas d’obstacle nécessitant du matériel), présentant des paysages variés et représentatifs du monde souterrain petites salles, galeries spacieuses ou… pas, toboggans, petits ressauts, concrétions. Une sortie idéale aux côtés de Lolo pour une première approche de la spéléologie en douceur tout proche de Toulouse, Luchon et l’Ariège. Mais attention, il est bien possible que certains y prennent goût !

A partir de 6 ans. 30 .

+33 5 32 09 59 39

English :

Discover the underground world with no particular difficulty, accessible to all. A great family activity in Aspet, in the heart of Comminges and the Pyrenees! An outing to be enjoyed without moderation!

Bookings through the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Gehen Sie ohne besondere Schwierigkeiten auf Entdeckungsreise durch die unterirdische Welt, die für alle zugänglich ist. Eine schöne Aktivität für die ganze Familie in Aspet, im Herzen des Comminges und der Pyrenäen! Ein Ausflug, den Sie ohne Mäßigung genießen können!

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Scoprite il mondo sotterraneo senza particolari difficoltà, accessibile a tutti. Una grande attività per famiglie ad Aspet, nel cuore della Comminges e dei Pirenei! Una gita da vivere senza moderazione!

Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Descubra el mundo subterráneo sin ninguna dificultad particular, accesible a todos. Una gran actividad familiar en Aspet, en el corazón de Comminges y de los Pirineos ¡Una excursión para disfrutar sin moderación!

Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

