EXPOSITION HYDROGÉN’OC Aspet
EXPOSITION HYDROGÉN’OC Aspet mardi 9 juin 2026.
Aspet
EXPOSITION HYDROGÉN’OC
LE COMPTOIR DES CURIEUX SE SENTIR CHEZ EUX, SE SENTIR CHEZ SOI , OFFICE DE TOURISME CAGIRE GARONNE SALAT Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-09
Et si vous plongiez dans un futur où l’hydrogène et les énergies renouvelables font tourner le monde ?
À travers une exposition et des animations ludiques, les associations Instant Science, Planète Sciences Occitanie et Kimiyo vous invitent à explorer l’hydrogène vert comment on le fabrique, à quoi il sert et comment il pourrait transformer notre quotidien. Manipulations, défis, découvertes… petits et grands sont invités à expérimenter et à s’amuser tout en comprenant les enjeux de l’énergie de demain ! Ce projet s’inscrit dans le programme GenHyO Génération Hydrogène Occitanie, qui accompagne le développement des compétences et des métiers liés à l’hydrogène en Occitanie. Partenaires Genhyo (Génération hydrogène Occitanie), Région Occitanie, Communauté d’universités et établissements de Toulouse, Kimiyo, Planète Sciences Occitanie, Instant Science .
LE COMPTOIR DES CURIEUX SE SENTIR CHEZ EUX, SE SENTIR CHEZ SOI , OFFICE DE TOURISME CAGIRE GARONNE SALAT Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39
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English :
How about diving into a future where hydrogen and renewable energies make the world go round?
L’événement EXPOSITION HYDROGÉN’OC Aspet a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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