Aspet

PRONOMADE(S) C’HOARI BARREZ

SUR LA PLACE Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 11:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Après avoir revisité le fest-noz dans la pièce Tsef Zon(e) l’an dernier, la compagnie de danse C’hoari revient dans le Comminges avec une création pensée sur mesure pour les bistrots. C’est notre tournée !

Le bar, ce lieu où l’on se rassemble, se retrouve, se (re)connait: voici donc la source d’inspiration et le terrain de jeu de Barrez .

La compagnie C’hoari, emmenée par Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry, tisse des liens entre danse contemporaine, vie quotidienne et culture bretonne, en déployant une chorégraphie à la fois puissante, exigeante et conviviale. Le pari est osé: amener l’art au comptoir et y faire naître une véritable connivence avec le public, la clientèle, occasionnelle et habituée. Réinvestissons ces lieux qui disparaissent des villages pour réaffirmer leur caractère essentiel à la communauté !

Gratuit tous publics à partir de 8 ans durée 30 minutes. .

SUR LA PLACE Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

After revisiting the fest-noz in last year?s play Tsef Zon(e), dance company C?hoari returns to Comminges with a creation tailor-made for bistros. It?s our tour!

L’événement PRONOMADE(S) C’HOARI BARREZ Aspet a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE