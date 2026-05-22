ESCAPE BOX CODE H2 Rue Armand Latour Aspet

Aspet

ESCAPE BOX CODE H2

Rue Armand Latour AU COMPTOIR DES CURIEUX DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Animation gratuite sur inscription menée par des médiateurs d’Instant Science de Toulouse.

Dans le cadre de l’exposition Hydrogèn’Oc de 12 au 27 juin 2026, au Comptoir des Curieux de l’Office de Tourisme du Rue Armand Latour 31160 ASPET

Durée 1h30 De 2 à 6 joueurs À partir de 12 ans. A partir de 10 ans si les enfants jouent avec des adultes.

Capacité =

3 groupes de 2 à 6 joueurs de 14h à 15h30

3 groupes de 2 à 6 joueurs de 15h45 à 17h15

Et s’il suffisait de jouer pour percer les mystères de l’hydrogène bas carbone ?

Les équipes du programme de recherche RHyO et Instant Science vous invitent à plonger au cœur d’une enquête palpitante où science et suspense se mêlent ! Vous incarnez une équipe de détectives chargée d’élucider une disparition étrange dans des laboratoires de recherche sur l’énergie. Des données cruciales sur l’hydrogène ont été perdues… et une mystérieuse boîte verrouillée semble détenir la clé du mystère. Vous avez 1 heure pour fouiller, décrypter, manipuler et résoudre les énigmes avant que les données ne s’effacent à jamais. Une mission immersive et ludique pour comprendre, en équipe, les enjeux de l’hydrogène bas carbone, de sa production à ses usages. .

Rue Armand Latour AU COMPTOIR DES CURIEUX DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

Free activity with registration, led by Instant Science mediators from Toulouse.

As part of the Hydrogèn?Oc exhibition from June 12 to 27, 2026, at the Comptoir des Curieux in the Tourist Office, Rue Armand Latour 31160 ASPET

L’événement ESCAPE BOX CODE H2 Aspet a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE