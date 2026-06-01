Balade avec Jean Henri à la découverte de St Michel Escalus Saint-Michel-Escalus
Balade avec Jean Henri à la découverte de St Michel Escalus Saint-Michel-Escalus mardi 7 juillet 2026.
Saint-Michel-Escalus
Balade avec Jean Henri à la découverte de St Michel Escalus
Parking de la mairie Saint-Michel-Escalus Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Partez avec Jean Henri à la découverte du patrimoine historique du bourg d’Escalus les maisons landaises, les anciennes écoles, l’église, la mairie puis direction l’église de St Michel sur son tuc.
Jean Henri vous ouvrira les portes de ces deux églises sinon fermées au public.
Sur inscription au 06 70 4148 59.
Gratuit. .
Parking de la mairie Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade avec Jean Henri à la découverte de St Michel Escalus
L’événement Balade avec Jean Henri à la découverte de St Michel Escalus Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-06-01 par Côte Landes Nature Tourisme
À voir aussi à Saint-Michel-Escalus (Landes)
- Exposition Terre d’art et de nature Saint-Michel-Escalus 28 juin 2026
- Micro-Folie Saint-Michel-Escalus 29 juin 2026
- Saint-Michel-Escalus en fête Saint-Michel-Escalus 11 juillet 2026
- Vide grenier Saint-Michel-Escalus 19 juillet 2026
- Vide grenier Saint-Michel-Escalus 23 août 2026