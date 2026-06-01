Saint-Michel-Escalus

Balade avec Jean Henri à la découverte de St Michel Escalus

Parking de la mairie Saint-Michel-Escalus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Partez avec Jean Henri à la découverte du patrimoine historique du bourg d’Escalus les maisons landaises, les anciennes écoles, l’église, la mairie puis direction l’église de St Michel sur son tuc.

Jean Henri vous ouvrira les portes de ces deux églises sinon fermées au public.

Sur inscription au 06 70 4148 59.

Gratuit. .

Parking de la mairie Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

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English : Balade avec Jean Henri à la découverte de St Michel Escalus

L’événement Balade avec Jean Henri à la découverte de St Michel Escalus Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-06-01 par Côte Landes Nature Tourisme