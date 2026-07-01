Balade avec les ânes sur le site des 11 écluses Maison du Canal d’Ille et Rance Hédé-Bazouges
jeudi 23 juillet 2026 · Maison du Canal d'Ille et Rance · Hédé-Bazouges
Informations pratiques
Hédé-Bazouges
Balade avec les ânes sur le site des 11 écluses
Maison du Canal d’Ille et Rance 12 La Magdeleine Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Parallèlement à la découverte du site et de son histoire, cette balade a pour vocation de sensibiliser le public aux ânes (mode de vie, soins…) et à l’usage de la traction animale sur les canaux.
Avec Maud Gallais de l’association Les ânes du Canal.
A partir de 5 ans. .
Maison du Canal d’Ille et Rance 12 La Magdeleine Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 82 33 67
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English :
L’événement Balade avec les ânes sur le site des 11 écluses Hédé-Bazouges a été mis à jour le 2026-07-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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