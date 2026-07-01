Balade avec les ânes sur le site des 11 écluses Maison du Canal d’Ille et Rance Hédé-Bazouges

Informations pratiques

Hédé-Bazouges

Balade avec les ânes sur le site des 11 écluses

Maison du Canal d’Ille et Rance 12 La Magdeleine Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Parallèlement à la découverte du site et de son histoire, cette balade a pour vocation de sensibiliser le public aux ânes (mode de vie, soins…) et à l’usage de la traction animale sur les canaux.

Avec Maud Gallais de l’association Les ânes du Canal.

A partir de 5 ans. .

Maison du Canal d’Ille et Rance 12 La Magdeleine Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 82 33 67

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English :

L’événement Balade avec les ânes sur le site des 11 écluses Hédé-Bazouges a été mis à jour le 2026-07-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel