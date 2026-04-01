Montmartin-sur-Mer

Balade bien-être

Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Aimie Sophrologie et R & S, Equilibre au naturel s’associent pour vous proposer une balade bien-être, alliant les bienfaits de l’automassage, de la sophrologie et de la marche, pour un lâcher prise et une détente totale du corps et de l’esprit. .

Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45 aimiesophrologie@gmail.com

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English : Balade bien-être

L’événement Balade bien-être Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-10 par Coutances Tourisme