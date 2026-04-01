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Balade bien-être Montmartin-sur-Mer

Balade bien-être Montmartin-sur-Mer

Balade bien-être Montmartin-sur-Mer mardi 28 avril 2026.

Ville : 50590 Montmartin-sur-Mer

Département : Manche

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Montmartin-sur-Mer

Balade bien-être

Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28 16:00:00

Date(s) :
2026-04-28

Aimie Sophrologie et R & S, Equilibre au naturel s’associent pour vous proposer une balade bien-être, alliant les bienfaits de l’automassage, de la sophrologie et de la marche, pour un lâcher prise et une détente totale du corps et de l’esprit.   .

Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45  aimiesophrologie@gmail.com

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English : Balade bien-être

L’événement Balade bien-être Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-10 par Coutances Tourisme

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