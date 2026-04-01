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Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer

Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer

Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 4 Rue Guillaume Lorfevre

Ville : 50590 Montmartin-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montmartin-sur-Mer

Et si on jouait en société ?

4 Rue Guillaume Lorfevre Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Et si on jouait en société ? au bar Les Amarres à Montmartin-sur-Mer.   .

4 Rue Guillaume Lorfevre Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 70 64 26 05  etsionjouaitensociete@yahoo.fr

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English : Et si on jouait en société ?

L’événement Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme

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