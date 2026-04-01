Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer
Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer vendredi 24 avril 2026.
Montmartin-sur-Mer
Et si on jouait en société ?
4 Rue Guillaume Lorfevre Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Et si on jouait en société ? au bar Les Amarres à Montmartin-sur-Mer. .
4 Rue Guillaume Lorfevre Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 70 64 26 05 etsionjouaitensociete@yahoo.fr
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English : Et si on jouait en société ?
L’événement Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme
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