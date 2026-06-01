Balade Bio Gourmande, Métropole de Toulouse – Établissements partenaires, Toulouse
Balade Bio Gourmande, Métropole de Toulouse – Établissements partenaires, Toulouse vendredi 5 juin 2026.
Balade Bio Gourmande Vendredi 5 juin, 17h00 Métropole de Toulouse – Établissements partenaires Haute-Garonne
Inscriptions en ligne : https://www.billetweb.fr/pro/interbio-occitanie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Lancement de l’édition 2026 des Balades Bio Gourmandes d’Interbio Occitanie !
Au programme : environ 3 heures de déambulations à la découverte de la cuisine bio de la ville rose ! Dans les restaurants, boulangeries, caves, partons à la rencontre de celles et ceux qui subliment chaque jour les produits bio d’Occitanie !
Ces visites guidées et dégustées sont pensées pour valoriser les professionnels de l’alimentation engagés pour la bio en Occitanie, tout en régalant les convives curieux et gourmands qui nous rejoignent sur ces 4 food tours.
Lieu de rdv précisé à l’inscription.
Métropole de Toulouse – Établissements partenaires Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Lancement de l’édition 2026 des Balades Bio Gourmandes d’Interbio Occitanie !
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SACREE SOIREE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse. 1 juin 2026
- Brasserie Caporal, Brasserie Caporal, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Mon Précieux… « Le vase à thériaque de la pharmacie des Jésuites », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 1 juin 2026
- Photographies L’éveilleuse des tout-petits, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 2 juin 2026