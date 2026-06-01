Balade Bio Gourmande, Métropole de Toulouse – Établissements partenaires, Toulouse

Balade Bio Gourmande Vendredi 5 juin, 17h00 Métropole de Toulouse – Établissements partenaires Haute-Garonne

Inscriptions en ligne : https://www.billetweb.fr/pro/interbio-occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Lancement de l’édition 2026 des Balades Bio Gourmandes d’Interbio Occitanie !

Au programme : environ 3 heures de déambulations à la découverte de la cuisine bio de la ville rose ! Dans les restaurants, boulangeries, caves, partons à la rencontre de celles et ceux qui subliment chaque jour les produits bio d’Occitanie !

Ces visites guidées et dégustées sont pensées pour valoriser les professionnels de l’alimentation engagés pour la bio en Occitanie, tout en régalant les convives curieux et gourmands qui nous rejoignent sur ces 4 food tours.

Lieu de rdv précisé à l’inscription.

Métropole de Toulouse – Établissements partenaires Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Lancement de l’édition 2026 des Balades Bio Gourmandes d’Interbio Occitanie !