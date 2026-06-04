Balade biodiversité en ville La Nocturne Dole
Balade biodiversité en ville La Nocturne Dole mardi 11 août 2026.
Dole
Balade biodiversité en ville La Nocturne
Centre ville de Dole Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Lampe torche et détecteur en main, partez
à la recherche de la faune qui s’éveille
lorsque l’on s’endort .
Centre ville de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 10 85 50 dole.environnement@gmail.com
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English : Balade biodiversité en ville La Nocturne
L’événement Balade biodiversité en ville La Nocturne Dole a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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