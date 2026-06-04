Balade biodiversité en ville La Nocturne Dole mardi 11 août 2026.

Dole

Balade biodiversité en ville La Nocturne

Centre ville de Dole Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Lampe torche et détecteur en main, partez

à la recherche de la faune qui s’éveille

lorsque l’on s’endort .

Centre ville de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 10 85 50 dole.environnement@gmail.com

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English : Balade biodiversité en ville La Nocturne

L’événement Balade biodiversité en ville La Nocturne Dole a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE