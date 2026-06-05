Instants Gourmands Dole tourisme Dole
Instants Gourmands Dole tourisme Dole jeudi 23 juillet 2026.
Dole
Instants Gourmands
Dole tourisme 6 place Grévy Dole Jura
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Une invitation à une expérience gastronomique bourguigno-franc-comtoise. Support inédit, original, ludique et pédagogique, la nappe gourmande présente un concentré de ressources patrimoniales et gastronomiques à voir, à vivre et à déguster. Tout un panel de saveurs à explorer et à savourer ! .
Dole tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr
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English :
L’événement Instants Gourmands Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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