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Instants Gourmands Dole tourisme Dole

Instants Gourmands Dole tourisme Dole jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Dole tourisme

Adresse : 6 place Grévy

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 19 19 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Instants Gourmands

Dole tourisme 6 place Grévy Dole Jura

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Une invitation à une expérience gastronomique bourguigno-franc-comtoise. Support inédit, original, ludique et pédagogique, la nappe gourmande présente un concentré de ressources patrimoniales et gastronomiques à voir, à vivre et à déguster. Tout un panel de saveurs à explorer et à savourer !   .

Dole tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22  contact@byhellodole.fr

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English :

L’événement Instants Gourmands Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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