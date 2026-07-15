L’échappée des faubourgs ville de Dole Dole
mardi 21 juillet 2026 · ville de Dole · Dole
Informations pratiques
Dole
L’échappée des faubourgs
ville de Dole Centre ville Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 21:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Quittez le centre historique pour une balade à vélo à travers les faubourgs et les lieux emblématiques de l’essor de Dole au XIX? siècle.
Pour participer à cette visite guidée, munissez-vous de votre propre vélo.
Inscription sur patrimoine@dole.org .
ville de Dole Centre ville Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté patrimoine@dole.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’échappée des faubourgs
L’événement L’échappée des faubourgs Dole a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Atelier famille Défis de grands scientifiques Maison natale de Louis Pasteur Dole 15 juillet 2026
- Balades en calèche RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Dole 15 juillet 2026
- Larsen Lapin Péniche Spera Dole 16 juillet 2026
- Tour de France à Dole Dole 17 juillet 2026
- Jumping Dole Centre équestre Dole 17 juillet 2026