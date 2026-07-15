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L’échappée des faubourgs ville de Dole Dole

mardi 21 juillet 2026 · ville de Dole · Dole

L’échappée des faubourgs ville de Dole Dole

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
ville de Dole
Adresse
Centre ville
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Dole

L’échappée des faubourgs

ville de Dole Centre ville Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Quittez le centre historique pour une balade à vélo à travers les faubourgs et les lieux emblématiques de l’essor de Dole au XIX? siècle.

Pour participer à cette visite guidée, munissez-vous de votre propre vélo.
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ville de Dole Centre ville Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté   patrimoine@dole.org

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English : L’échappée des faubourgs

L’événement L’échappée des faubourgs Dole a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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