Balades en calèche RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Dole
Balades en calèche RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Dole mercredi 15 juillet 2026.
Dole
Balades en calèche
RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-07-29 18:15:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31
Installez-vous confortablement à bord de la calèche et admirez le panorama sur l’ancienne ville depuis les rives du Doubs, au rythme apaisant du cheval. .
RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balades en calèche Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Concert Requiem Magnificat Place Jean XXIII Dole 5 juin 2026
- Concert le Tourdion Te Deum Magnificat Place Jean XXIII Dole 5 juin 2026
- Jeeh Péniche Spera Dole 6 juin 2026
- PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole Conservatoire de musique et danse Dole 6 juin 2026
- Bain Sonore dans les Hamacs Happy Center Dole 6 juin 2026