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Balades en calèche RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Dole

Balades en calèche RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Dole mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : RDV Avenue de Lahr, à proximité de l'embarcation La Belle Aventure

Adresse : Avenue de Lahr

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Balades en calèche

RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-07-29 18:15:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31

Installez-vous confortablement à bord de la calèche et admirez le panorama sur l’ancienne ville depuis les rives du Doubs, au rythme apaisant du cheval.   .

RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22  contact@byhellodole.fr

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L’événement Balades en calèche Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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