Balades en calèche RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Dole

Dole

Balades en calèche

RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-29 18:15:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31

Installez-vous confortablement à bord de la calèche et admirez le panorama sur l’ancienne ville depuis les rives du Doubs, au rythme apaisant du cheval. .

RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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English :

L’événement Balades en calèche Dole a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE